Михаил Ерихов заявил о своем освобождении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший и. о. ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Михаил Ерихов вышел из тюрьмы, куда попал за превышение полномочий при руководстве вузом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Всем привет. Я вышел из Зазеркалья, живой, вину так и не признал (поэтому УДО не светило)», — сообщил Ерихов. Он поблагодарил всех, кто во время заключения помогал его семье материально и морально. «Спасибо и тем, кто постарался забыть о том, что мы когда-то были знакомы и даже считались друзьями. Вы научили меня, на старости лет, разбираться в людях. О вас я постараюсь забыть», — добавил экс-руководитель курганского вуза.

Ерихов возглавил КГУ летом 2015 года. В феврале 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело и отстранили от управления вузом, а затем уволили. Ерихова обвиняли в растрате в особо крупном размере, превышении полномочий и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Ущерб вузу оценили в 2,6 млн рублей.

Прокурор просил посадить Ерихова в тюрьму на 8,5 лет. В октябре 2017 года Курганский городской суд назначил Ерихову наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима. Позже областной суд смягчил наказание до двух лет тюрьмы. Сумму ущерба вузу при этом снизили с 1,561 до 1,363 млн рублей.