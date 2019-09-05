Тюменскую область покинули крупнейшие налогоплательщики

Татьяна Чалилова заявила, что миграция бизнеса в Тюменской области положительная Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменскую область за первое полугодие 2019 года покинули 11 крупнейших налогоплательщиков. Об этом сообщила глава регионального УФНС Татьяна Чалилова, выступая на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской облдумы. Всего из региона с начала года переехало 37 компаний.

«Одиннадцать крупнейших налогоплательщиков перешли от нас на федеральный уровень», — рассказала руководитель УФНС, не сообщив названия предприятий.

При этом она подчеркнула, что уже третий год в Тюменской области наблюдается положительная миграционная динамика бизнеса. За первое полугодие в регион пришли 79 юрлиц. «Но и здесь не все хорошо, потому что некоторые предприятия приходят к нам с задолженностью», — добавила Чалилова.

В основном в Тюменскую область перебираются компании из Москвы, ЯНАО, Югры, Курганской и Свердловской областей. Переезжают из Тюменской области предприятия в те же самые регионы.