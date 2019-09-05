Уральских строителей, арестованных после звонка Путину, обвинили в выводе 600 миллионов рублей

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Суд по мере пресечения директору Речелстрой Андрею Пязоку. Челябинск, пязок андрей
Андрея Пязока обвиняют в выводе средств дольщиковФото: Альбина Золотухина © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области направило в суд уголовное дело учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и бывшего гендиректора компании Сергея Вегельмана, возбужденное после звонка пострадавшей от их действий дольщиц на прямую линию президента РФ Владимира Путина. В конечной редакции обвинения им инкриминируется вывод 617 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемые в 2014—2017 годы похитили деньги, внесенные дольщиками на строительство микрорайона «Lake City» в Челябинске. Потерпевшими признано более 1,5 тысячи человек. Пязоку и Вегельману предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве).

Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. От недобросовестного застройщика пострадали также жители соседней Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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