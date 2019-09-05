Златоуст по требованию челябинского губернатора выберет мэра

В Златоусте решают, кто заменит ушедшего в отставку Вячеслава Жилина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Златоуста исполнят требование врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и 10 сентября дадут старт выборам мэра. Об этом «URA.RU» сообщил исполняющий обязанности главы города Алексей Карюков.

«Городское собрание соберется на внеочередную сессию 10 сентября, чтобы объявить конкурс по выборам мэра города, — заявил Карюков. — До конца октября мы исполним задачу, поставленную врио губернатора, и выберем мэра».

Причиной смены власти в Златоусте стали многочисленные нарушения, допущенные властями города и массовое недовольство главой города. Текслер после того, как по его инициативе ушел в отставку мэр Златоуста Вячеслав Жилин, потребовал от депутатов города как можно быстрее провести все процедуры по выборам главы города, чтобы к 1 ноября в муниципалитете появился руководитель. В интервью «URA.RU» он отметил, что в городе не должно быть безвластия.

После отставки Жилина врио мэра назначен председатель городского собрания Карюков, который временно сложил полномочия спикера, но остался депутатом. Мэра Златоуста выбирают депутаты из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

4 сентября состоялось заседание Контрольно-счетной палаты Челябинской области, на котором были заслушаны итоги аудита Златоуста. Материалы направлены в прокуратуру, следственный комитет и ФСБ.