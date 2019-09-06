Адвокат попросил о «режиме тишины» перед обменом заключенными между Украиной и Россией

Адвокат назвал последнее условие обмена заключенными между Россией и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Необходимо соблюдать «режим тишины», чтобы обмен заключенными между Украиной и Россией состоялся. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы задержанных с обеих сторон.

«Давайте пока в режиме тишины побудем эти пару дней», — приводят РИА «Новости» слова Рыбина. Он отметил, что переговоры продолжаются, необходимо набраться терпения. «Не будем забегать наперед. Все будет хорошо», — заключил адвокат.

Среди заключенных планируется освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который был арестован в 2015 году. Его приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отбывал наказание в ямальской колонии «Белый медведь» (ИК-8 в Лабытнанги).

В августе стало известно, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен заключенными. Утверждалось, что обмен коснется свыше 60 человек и пройдет в формате «все на всех». Буферной зоной может стать территория аэропорта «Киев».