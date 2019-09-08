На Украине посмеялись над Порошенко, присвоившим себе заслуги по обмену заключенными

Петра Порошенко осудили соотечественники Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Заявление экс-лидера Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными с Россией высмеяли соотечественники. В соцсетях украинцы высказались о том, что Порошенко слишком преувеличивает свою роль в знаковом событии.

«Опять несет какую-то дичь, присваивая себе чужие заслуги», — отметил один из пользователей. «Как всегда примазывается к чужой славе», — добавил другой. Украинцы также отметили, что именно Порошенко отправил моряков нарушать границу с Россией, за что они и были осуждены, отмечает РЕН ТВ.

Пост бывшего президента в Fаcebook о том, как велика его роль в произошедшем обмене заключенными, набрал уже выше трех тысяч просмотров.

7 сентября РФ и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев вернулись украинские моряки, задержанные в 2018 году за нарушение границы России в Черном море, и режиссер Олег Сенцов. В Россию среди прочих был возвращен руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский.