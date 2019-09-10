Россияне за лето соскучились по телеведущему Соловьеву

Телезрители ждут возвращения Владимира Соловьева и его шоу на экраны в новом сезоне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Владимир Соловьев стал одним из лидеров в рейтинге российских телеведущих, по которым жители страны соскучились за лето. Его опередил лишь ведущий «Первого канала» Артем Шейнин.

«В пятерку телеведущих, по которым россияне больше всего скучали этим летом, вошли Артем Шейнин, Владимир Соловьев, Иван Урган, Дмитрий Нагиев и Александр Гордон», — сообщает «Комсомольская правда». Появления именно этих ведущих россияне особенно сильно ждут в новом телевизионном сезоне.

Журналисты также подсчитали, что летом жители страны меньше всего скучали по Елене Малышевой, Розе Сябитовой и Ольге Бузовой. Более того, многие участники опроса вообще заявили, что они вообще ни по кому не соскучились за лето.

Ранее Соловьев рассказал о том, что зрителям его шоу на канале «Россия 1» больше нравится слушать обсуждения политической жизни Украины, а не размер пенсий в РФ.

Как писало «URA.RU», Соловьев с большим отрывом возглавил рейтинг телеведущих, которым сильнее всего доверяют россияне. Ведущему канала «Россия 1» доверяет 23% опрошенных. Соловьев полагает, что он стал лидером рейтинга ведущих, которым доверяют россияне, из-за интереса к нему и его программам со стороны сторонников блогера Алексея Навального. Помимо Соловьева, в число лидеров по доверию россиян попали Ольга Скабеева и Андрей Малахов.