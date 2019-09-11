Госдеп США и ЦРУ отреагировали на ситуацию со шпионом в Кремле

В США информацию о вывозе американского шпиона из РФ считают некорректной. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу CNN.
«Я видел эти сообщения. Сообщения в значительной мере неточны. Вы должны понимать, что я, как бывший директор ЦРУ, не говорю на такие темы очень часто», — цитирует
При этом политик уточнил, что CNN допустил несколько фактологических ошибок, сообщив, что американский агент покинул Россию из-за ошибки президента США Дональда Трампа. Эту информацию опровергли и в ЦРУ.
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Его имя не оглашалось. Однако позже появилась информация, что шпионом может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.
В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Как предполагают собеседники «URA.RU», человека, которого подозревают в шпионаже, перевезут в секретное убежище и предоставят максимальные меры безопасности, а также сделают пластическую операцию.