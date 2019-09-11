Госдеп США и ЦРУ отреагировали на ситуацию со шпионом в Кремле

В США считают, что комментарий ситуации со шпионом может угрожать безопасности государства Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

В США информацию о вывозе американского шпиона из РФ считают некорректной. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео телеканалу CNN.

«Я видел эти сообщения. Сообщения в значительной мере неточны. Вы должны понимать, что я, как бывший директор ЦРУ, не говорю на такие темы очень часто», — цитирует RNS американских журналистов. Помпео добавил, что дополнительные комментарии по этому вопросу могут стать угрозой для безопасности США.

При этом политик уточнил, что CNN допустил несколько фактологических ошибок, сообщив, что американский агент покинул Россию из-за ошибки президента США Дональда Трампа. Эту информацию опровергли и в ЦРУ.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Его имя не оглашалось. Однако позже появилась информация, что шпионом может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Как предполагают собеседники «URA.RU», человека, которого подозревают в шпионаже, перевезут в секретное убежище и предоставят максимальные меры безопасности, а также сделают пластическую операцию.