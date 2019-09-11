Власти Зауралья выплатят деньги родственникам погибшей в майских пожарах

Полмиллиона рублей получит из резервного фонда правительства Курганской области родственница пенсионерки, погибшей во время майских пожаров в Зауралье. Распоряжение об этом принято на заседании правительства региона 11 сентября.
«200 тысяч — выплата пострадавшей в результате событий, за вред здоровью, 300 тысяч — как члену семьи погибшего», — пояснил и. о. начальника управления защиты населения от ЧС и Курганской области Станислав Носков. Врио губернатора Вадим Шумков добавил, что речь идет о пожилой женщине, погибшей в пожаре в деревне Ордина Белозерского района, и ее дочери, которая пыталась спасти мать и также пострадала. «Это те немногое, что мы можем для этой семьи сделать», — заявил Шумков.
Помимо этого, власти Зауралья приняли решение дополнительно выделить 650 тысяч рублей из резервного фонда на приобретение имущества первой необходимости — по 50 тысяч рублей на пострадавшую семью. Эти деньги получат те, кто ранее не получал матпомощь от правительства. «Это мы восполняем собственную недоработку. У нас были граждане, которые обещали жителям выплаты из федерального резервного фонда, с учетом того, что там не все срослось», — добавил Шумков. Другим распоряжением на материальную помощь пострадавшим в майской ЧС выделено 1,26 млн рублей — по 10 тысяч на человека, дома которых пострадали.
Крупные пожары охватили Курганскую область в первых числах мая, сообщало ранее «URA.RU». От огня пострадали несколько населенных пунктов, а деревня Ордина в Белозерском районе меньше чем за час выгорела почти дотла.