Брат осужденного за взятку мэра станет депутатом Думы Челябинска

У Вячеслава Истомина (слева) брат станет депутатом гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатом гордумы Челябинска от Металлургического райсовета станет директор АО «Мечелстрой» Владимир Истомин, брат экс-главы Ленинского района и бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина, осужденного за получение взяток. Такое решение 11 сентября принял политсовет местного отделения «Единой России», сообщили «URA.RU» в партии.

Владимир Истомин считается человеком спикера Заксобрания области и лидера регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша. Остальные мандаты гордумы распределены так, чтобы сохранить паритет и не усиливать ни одну из групп влияния.

По квоте «молодогвардейцев» депутата Госдумы Владимира Бурматова в Думу пройдут Дмитрий Алехин и Михаил Вербитский. От депутата Госдумы Владимира Барышева на городской уровень будут делегированы Александр Капитан и Антон Хромов. Начальник управления персонала «ЧМК» (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) Алексей Баканов будет представлять в гордуме комбинат, который находится в Металлургическом районе. Наконец, от «Справедливой России» в Думу пройдет Владимир Корнев, который больше близок к Барышеву.

Вместе с тем, «молодогвардейцы» сохранили за собой пост председателя райсовета. Спикером станет глава местного отделения «ЕР» Алексей Четвернин.

На этом 11 сентября завершилась серия заседания местных политсоветов, на которых определяли семерки депутатов, которых делегируют в гордуму, и спикеров райсоветов. Ранее такие мероприятия прошли в Советском, Центральном, Калининском, Тракторозаводском и Ленинском районах. В Курчатовском районе заседание политсовета пройдет 12 сентября.