11 сентября 2019
10 сентября 2019

Тело погибшего в Армении военнослужащего доставят на родину в Зауралье

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, венки, смерть, похороны
Погибшего похоронят на РодинеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Погибшего в Армении военнослужащего, который был родом из Звериноголовского района Курганской области, привезут на Урал. Его тело доставят самолетом в Екатеринбург 13 сентября, сообщили в военкомате.

«Груз 200 доставят самолетом в Екатеринбург завтра», — сообщил сотрудник курганского областного военкомата, не пожелавший назвать своего имени. Он уточнил, что, вероятнее всего, погибшего похоронят на родине в Звериноголовском районе.

Как ранее писало «URA.RU», в городе Гюмри в Армении после падения с мотоцикла погиб 23-летний солдат из Курганской области. В качестве причины смерти назывался разрыв селезенки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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