Тело погибшего в Армении военнослужащего доставят на родину в Зауралье

Погибшего похоронят на Родине
Погибшего в Армении военнослужащего, который был родом из Звериноголовского района Курганской области, привезут на Урал. Его тело доставят самолетом в Екатеринбург 13 сентября, сообщили в военкомате.
«Груз 200 доставят самолетом в Екатеринбург завтра», — сообщил сотрудник курганского областного военкомата, не пожелавший назвать своего имени. Он уточнил, что, вероятнее всего, погибшего похоронят на родине в Звериноголовском районе.
Как ранее писало «URA.RU», в городе Гюмри в Армении после падения с мотоцикла погиб 23-летний солдат из Курганской области. В качестве причины смерти назывался разрыв селезенки.