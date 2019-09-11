Солдат, погибший в Армении, оказался уральцем

Солдат, тело которого нашли в Армении, родом из Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Гюмри в Армении погиб 23-летний солдат из Курганской области. Об этом сообщил telegram-канал LIFE SHOT.

«Сержант 102-й военной базы Александр Б. (родом из Курганской области) два дня назад упал с мотоцикла», — передает telegram-канал со ссылкой на собственный источник.

Военнослужащий не обратился в медпункт и скончался от полученных травм. У мужчины разорвалась селезенка. Подтвердить данную информацию в пресс-службе Южного военного округа, к которому относится 102-я российская военная база, корреспонденту «URA.RU» не удалось — пресс-секретаря ЮВО на момент публикации новости не было на рабочем месте.

Корреспондент «URA.RU» обратился за комментарием в ЦВО, к которому относится Курганская область. Однако там уточнили, что не владеют информацией, так как 102-я военная база, где служил солдат, находится в ведомстве Южного военного округа.

Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, писало ранее «URA.RU».