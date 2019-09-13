Кремль объяснил «URA.RU», как относится к продаже челябинской медалисткой подарка Путина

В Кремле «нормально» относятся к решению серебряной призерки Олимпиады-2014 в Сочи Ольги Фаткулиной продать BMW X4, полученный в подарок от президента России Владимира Путина. Об этом «URA.RU» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного конференц-колла.
«Нормально абсолютно. Это ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит дальше. Это же ее собственность и каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось», — пояснил Песков.
Сама челябинская призерка Ольга Фаткулина ранее объяснила агентству, что решение о продаже подаренного ей автомобиля приняла, когда ей пришло извещение о величине транспортного налога, — она призналась, что «содержание такого авто просто не потянет».
140 люксовых BMW — X4 и X5 — российские спортсмены получили в качестве «утешительного приза» после Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, куда не были допущены из-за конфликта с МОК.