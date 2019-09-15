Пушков жестко отреагировал на слова американского посла о бомбардировках в Югославии

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова американского посла в Сербии Кайла Скотта, который дал оценку бомбардировкам 1999 года, когда силы НАТО проводили бомбардировку в Югославии. Американский дипломат считает, что Вашингтон и Белград уже не могут вернуть время назад, но ситуацию стоит рассматривать в «более широкой перспективе».
«Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет „пошире посмотреть“ на атаку японцев на Перл-Харбор», — ответил на это заявление Пушков на своей странице в Twitter. Российский сенатор считает, что такими словами американцы призывают сербское население «выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили».
Силы НАТО начали военную операцию в Югославии в 1999 году, когда в стране начался вооруженный конфликт албанских сепаратистов против сербских армии и полиции. В ходе этой операции были проведены бомбардировки на территории страны.
Ранее Пушков заявил об угрозе грядущей войны США и Ирана. Также сенатор напомнил Пентагону, что США не могут навязывать свои правила другим государствам.