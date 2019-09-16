Сидевший на Ямале режиссер Сенцов разочаровался в Украине

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, остался недоволен положением дел на Украине. Свои впечатления от увиденного Сенцов высказал на странице в Facebook.
«Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми. Это все очень печалит», — написал бывший осужденный. Он также добавил, что украинцам враждовать друг с другом бессмысленно, ведь у них есть Россия и президент Владимир Путин. При этом Сенцов признался, что не теряет надежд на лучшее.
Ранее после выхода на свободу Сенцов заявлял, что даже с освобождением последнего пленного борьба с Россией не закончится. При этом режиссер выразил уверенность, что победа будет за Украиной.
Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Олег Сенцов, которого в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме, также вернулся домой. Тюремный срок Сенцов отбывал в нескольких колониях, в том числе на Ямале.