В Зауралье отстранили от работы заведующую детсадом, обвиненную в незаконном обогащении

В Шадринске Курганской области временно отстранили от должности заведующую детским садом, в отношении которой в августе возбудили уголовное дело по коррупционной статье. Женщину обвиняют в присвоении 86 тысяч рублей, принадлежащих городскому отделу образования.
«Шадринским районным судом с учетом позиции прокурора удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности заведующей детским садом», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры. Как пояснили в ведомстве, при вынесении решения суд учитывал, что находясь на должности подозреваемая может препятствовать расследованию, в том числе влиять на своих подчиненных и на их показания. На время отстранения от должности женщине будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.
Уголовное дело в отношении заведующей детсада возбуждено Шадринским межмуниципальным отделом МВД России. Ранее «URA.RU» рассказывало, что в начале августа руководителя одного из дошкольных учреждений Шадринска обвинили в обогащении с помощью «мертвых душ», якобы работающих в детсаду. «За счет фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тысяч рублей», — поясняли корреспонденту «URA.RU» в полиции.