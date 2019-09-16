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В Зауралье отстранили от работы заведующую детсадом, обвиненную в незаконном обогащении

© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Следствие опасается, что женщина может влиять на подчиненных, если продолжит работатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске Курганской области временно отстранили от должности заведующую детским садом, в отношении которой в августе возбудили уголовное дело по коррупционной статье. Женщину обвиняют в присвоении 86 тысяч рублей, принадлежащих городскому отделу образования.

«Шадринским районным судом с учетом позиции прокурора удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности заведующей детским садом», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры. Как пояснили в ведомстве, при вынесении решения суд учитывал, что находясь на должности подозреваемая может препятствовать расследованию, в том числе влиять на своих подчиненных и на их показания. На время отстранения от должности женщине будут выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Уголовное дело в отношении заведующей детсада возбуждено Шадринским межмуниципальным отделом МВД России. Ранее «URA.RU» рассказывало, что в начале августа руководителя одного из дошкольных учреждений Шадринска обвинили в обогащении с помощью «мертвых душ», якобы работающих в детсаду. «За счет фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тысяч рублей», — поясняли корреспонденту «URA.RU» в полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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