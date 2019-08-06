В Шадринске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детсада, которая обогащалась с помощью «мертвых душ», якобы работающих в учреждении. Факт возбуждения уголовного дела «URA.RU» подтвердили в полиции.
«В отношении заведующей в Шадринске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения — прим. ред.), за счет фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тысяч рублей, в настоящее время ведется следствие», — прокомментировала пресс-секретарь УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.
По данным источников, знакомых с ситуацией, в деле могут появиться новые эпизоды. «В детсаду незаконно работало не менее десяти сотрудников, которые получали хорошие зарплаты, в отличии от тех, кто работал реально», — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным. По его данным, в деле замешана также заведующая другого детсада в Шадринске.