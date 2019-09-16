Курганцам пообещали рост зарплат в 1,5 раза

Власти ожидают рост зарплат даже в консервативном варианте прогноза Фото: depositphotos.com

Среднемесячная зарплата в крупных и средних организациях Кургана к 2024 году должна увеличиться на 52,9% по сравнению с 2018 годом. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития столицы Зауралья на 2020—2024 годы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«Темп роста номинальной заработной платы работающих по полному кругу организаций — 152,9%», — говорится в документе. Через пять лет среднемесячная номинальная зарплата может вырасти до 51,8 тысячи рублей (в прошлом году — 33,87 тысячи рублей). Это базовый вариант прогноза. По консервативному варианту рост будет немного ниже — до 49,2 тысячи рублей.

При разработке бюджета Кургана на ближайшие три года власти планируют использовать базовый вариант прогноза. В соответствии с ним в областном центре в ближайшие пять лет также ожидается рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал и рост объемов оборота розничной торговли на 9,3%. Кроме того, за шесть лет планируется ввести в эксплуатацию 867 тысяч кв. метров жилья (117,43 кв. метров в 2018 году).

Ранее «URA.RU» сообщало, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Курганской области в первом полугодии выросла на 6% и превысила 29,5 тысячи рублей. При этом реальная зарплата (скорректированная на инфляцию) увеличилась лишь на 1,2% к январю-июню 2018 года.