На Ямале назначили тех, кто решит судьбу двух мэров

Кандидаты на пост глав городов появятся в течение месяца. Их судьбу решат единороссы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Лабытнанги и Ноябрьска (ЯНАО) согласовали окончательный список конкурсных комиссий по отбору кандидатов на посты глав городов. Решения о составах «жюри» от муниципалитетов были приняты на первых заседаниях вновь избранных гордум 16 сентября.

Так, в Лабытнанги народные избранники поддержали спикера гордумы Евгения Зуйкова и двух депутатов от «Единой России» Наталью Сухорукову и Елену Лыкину. Первое заседание конкурсных комиссий в Лабытнанги состоится 17 сентября.

В Ноябрьске в состав комиссии вошли новый председатель думы Ирина Ращупкина и два депутата от «Единой России» Геннадий Королев и Руслан Хасанов. В Ноябрьске заседание комиссии состоится 19 сентября. С этого же момента кандидаты смогут официально подать документы на участие в конкурсе. «После этого почти месяц [будет идти] прием документов от кандидатов», — уточнил в мэрии. После работы комиссий, которые выберут по два кандидата, мэров выберут депутаты городских дум.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в этих городах назначил по три представителя окружной власти в каждую из комиссий. Источники «URA.RU» отмечали, что у мэра Лабытнанги Марины Тресковой есть высокие шансы продолжить работу, чего нельзя сказать о врио главы Ноябрьска Алексее Романове. Критика со стороны губернатора и трудности в общении с населением не дают четкого понимания о будущем мэра. Получить комментарий у мэра Лабытнанги Тресковой не удалось. Ее телефон оказался недоступен. В мэрии Ноябрьска сказали, что им ничего неизвестно о желании Романова или других кандидатов занять пост мэра.