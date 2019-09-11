10 сентября 2019
09 сентября 2019

Решать судьбу ямальских мэров будет второй человек в округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз. Новый Уренгой, соколова ирина
Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова будет принимать участие сразу в двух комиссиях по отбору мэровФото: Елена Федорова © URA.RU

В конкурсные комиссии по отбору кандидатов на пост мэров Салехарда и Ноябрьска войдет вице-губернатор Ямала Ирина Соколова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В состав конкурсной комиссии в Салехарде, помимо Соколовой, войдут замгубернатора Аркадий Бессонов, директор окружного департамента внутренней политики Сергей Климентьев. В Ноябрьске к Соколовой и Климентьеву присоединится первый замгубернатора Алексей Ситников.

Помимо Салехарда и Ноябрьска, также конкурсная комиссия будет отбирать кандидатов на пост главы Лабытнанги. В ее состав, помимо Климентьева, войдут первый зампредседателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин и замгубернатора Сергей Карасев.

Половина членов комиссии назначается губернатором Дмитрием Артюховым. Вторая — городской думой. Кандидаты от представительного органа власти пока неизвестны. Конкурс проводится в два этапа: сначала комиссия рассматривает документы кандидатов и принимает решение о допуске. На втором этапе проводится собеседование. Далее проходит голосование и участники, которых выбрала комиссия, будут представлены на рассмотрение гордуме, которая изберет мэра.

В пресс-службе администрации Ноябрьска «URA.RU» сообщили, что первое заседание конкурсной комиссии пройдет 19 сентября, а 17 октября будет второе. В пресс-службе администрации Лабытнанги рассказали, что информацией о дате заседания конкурсной комиссии не обладают. В мэрии Салехарда попросили время на подготовку ответа.

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