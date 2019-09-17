Белоруссию после «объединения» с Россией может ждать пенсионная реформа

Пенсионная реформа может пройти в Белоруссии по примеру российской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Белоруссию может ждать повышение пенсионного возраста в случае реального объединения экономических систем с Россией. Такое мнение высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«Минск, не исключено, воспользуется возможностью поднять пенсионный возраст до того уровня, который уже установила Москва после своей пенсионной реформы. При таком сценарии белорусским властям будет просто обосновать для своего населения именно такой сценарий. В Белоруссии в последнее время и так происходит обсуждение сценария повышения пенсионного возраста, один из которых подразумевал как раз российский вариант. А тут появится хороший повод для введения наиболее радикального сценария повышения пенсионного возраста — будет идти ссылка на Москву», — сообщил эксперт изданию «Свободная пресса». Другие опрошенные журналистами эксперты также не исключают, что Минску в случае глубокой интеграции с Москвой придется радикально менять пенсионную систему и повышать пенсионный возраст.

С 1 января 2017 года по решению президента Александра Лукашенко в Белоруссии началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин — с 60 до 63 лет. Сейчас в Белоруссии для мужчин пенсионный возраст составляет 61 год, для женщин — 56 лет. В России же с 1 января вступил в силу закон о пенсионной реформе. Речь идет о том, что в течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее сообщалось, что экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Речь, в частности, идет о едином Налоговом и Гражданском кодексах, внешнеторговом режиме, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

В Кремле позднее заявили о том, что конкретные сроки и этапы объединения экономических систем России и Белоруссии будут официально озвучены только после того, как правительства обеих стран представят эти планы президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.