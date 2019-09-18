Режиссеру Сенцову, сидевшему на Ямале, запретили въезд в Россию

Олегу Сенцову и другим освобожденным из российских тюрем украинцам нельзя будет приехать в РФ Фото: скриншот видео YouTube, канал Радіо Свобода Україна

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом, в том числе и кинорежиссеру Олегу Сенцову, отбывавшему наказание на Ямале. Об этом сообщает «Громадське радiо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

«Насколько мне известно, всех освобожденных украинцев (в том числе и Сенцова) сразу после обмена автоматически внесли в российские базы с пометкой о запрете на въезд. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — отметил юрист в разговоре с украинским СМИ. Динзе предполагает, что данный запрет будет действовать пожизненно и вряд ли будет когда-либо снят нынешним российским руководством.

Российский суд в 2015 году приговорил украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму. Сенцов отказался признавать вину. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.

7 сентября 2019 года режиссер вернулся на родину в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной. Уже на родине Сенцов заявил журналистам, что вернется в Крым «только на танках». Сейчас украинец планирует жить в Киеве. По некоторым данным, в самое ближайшее время Сенцов готов начать собственную политическую карьеру: в этом его якобы поддержит украинский олигарх Виктор Пинчук.