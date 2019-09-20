Политолог назвал преимущество Текслера перед его предшественниками

Алексей Текслер без проблем победил на выборах 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преимущество нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед его предшественниками — способность вести диалог с населением, отметил в разговоре с «URA.RU» политолог Марат Баширов. По словам эксперта, приобрести этот навык ему помогла «школа губернаторов» — образовательный модуль РАНХиГС и администрации президента.

«Если раньше мы видели губернаторов-технократов, то сегодня люди, которые назначаются в регионах, обладают гораздо более широкими компетенциями. Это умение вести социальный диалог, чтобы населению были понятны действия власти, и чтобы власть более чутко осознавала требования людей», — отметил Баширов.

Как писало «URA.RU», осенью продолжится обучение третьего потока образовательной программы РАНХиГС и администрации президента, которую называют «школой губернаторов» (из-за того, что некоторые выпускники программы возглавили регионы). Алексей Текслер, вступивший сегодня в должность губернатора Челябинской области — выпускник первого потока «школы».

«Текслер проявил себя человеком, который сумел знания, данные ему в „школе губернаторов“, в себя впитать и наложить на личный опыт. И все это отразилось на его избирательной кампании и на том высоком результате, который он получил», — отметил политолог. Он также не исключил, что участники третьего набора «школы губернаторов» получат назначения в регионах в ближайшее время.