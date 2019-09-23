В челябинском правительстве огласят новые назначения

В понедельник, 23 сентября будут официально озвучены новые назначения первых руководителей Челябинской области. Об этом сообщили «URA.RU» в правительстве региона.
«Полномочия вице-губернаторов, министров и их заместителей истекли в пятницу, после инаугурации губернатора Алексея Текслера. Некоторые узнали о своей судьбе уже в выходные», — рассказал источник. Так, уже известно, что не будет заключен контракт с министром здравоохранения Сергеем Приколотиным и министром социальных отношений Татьяной Никитиной.
Также в пятницу новый глава региона официально сообщил журналистам, что его заместителем по вопросам внутренней политики будет Анатолий Векшин. Он приехал из Мурманской области, где несколько лет занимал аналогичную должность. Евгений Голицын, вынужденный курировать эти вопросы с 2016 года, после упразднения администрации губернатора, получит иное назначение.
Также после инаугурация завершилась интрига с назначением сенатора от исполнительной власти. В верхней палате парламента Челябинскую область будет представлять Маргарита Павлова. Кто займет ее пост уполномоченного по правам человека, Текслер разглашать отказался.