Семья пилота-героя из «Уральских авиалиний» отказалась переезжать в подаренную квартиру

Семья Дамира Юсупова — летчика-героя из «Уральских авиалиний», посадившего самолет на кукурузном поле, не будет переезжать в подаренную ему квартиру.
«Однокомнатная квартира маловата для семьи с двумя детьми», — пояснила «URA.RU» жена летчика Наталья.
Что делать с новым жильем — сдавать, обменивать или продавать, Дамир с супругой пока не решили. Сейчас семья Юсуповых проживает в городе Полевском в 50 км от Екатеринбурга, в обычной хрущевке.
Ранее «URA.RU» сообщало, что экипажу «Уральских авиалиний», спасшему Airbus 321 от катастрофы, подарили квартиры в ЖК «Балтийский». Ключи от нового жилья пилотам и бортпроводникам рейса вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил жесткую посадку возле аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, но благодаря профессионализму пилотов авиакатастрофы удалось избежать. Летчик Дамир Юсупов, позже удостоенный звания героя России, спас жизни 233 человек.