Семья пилота-героя из «Уральских авиалиний» отказалась переезжать в подаренную квартиру

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Жена пилота УА Дамира Юсупова. Полевской, юсупова наталья
С двумя детьми в «однушке» не поместитьсяФото: Анна Майорова © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Семья Дамира Юсупова — летчика-героя из «Уральских авиалиний», посадившего самолет на кукурузном поле, не будет переезжать в подаренную ему квартиру.

«Однокомнатная квартира маловата для семьи с двумя детьми», — пояснила «URA.RU» жена летчика Наталья.

Что делать с новым жильем — сдавать, обменивать или продавать, Дамир с супругой пока не решили. Сейчас семья Юсуповых проживает в городе Полевском в 50 км от Екатеринбурга, в обычной хрущевке.

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Летчик-герой снова летает

Ранее «URA.RU» сообщало, что экипажу «Уральских авиалиний», спасшему Airbus 321 от катастрофы, подарили квартиры в ЖК «Балтийский». Ключи от нового жилья пилотам и бортпроводникам рейса вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил жесткую посадку возле аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, но благодаря профессионализму пилотов авиакатастрофы удалось избежать. Летчик Дамир Юсупов, позже удостоенный звания героя России, спас жизни 233 человек.

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