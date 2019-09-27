Иван Охлобыстин снялся в фильме по сценарию курганца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший участник КВН (команда Луна) родом из Кургана Антон Морозенко стал соавтором сценария к комедии «Холоп». Участие в съемках фильма приняли известные актеры Александра Бортич и Иван Охлобыстин.

Главный герой фильма — мажор, которого играет актер Милош Бикович. Отец-миллионер, роль которого исполняет Александр Самойленко, отправляет его в заброшенную деревню, где специально нанятые актеры убеждают молодого человека, что он попал в 1860 год и является простым холопом. Таким образом они планируют перевоспитать избалованного миллениала.

Сценарий Морозенко написал со своими соавтарами по сериалу «Интерны», где также снимался Охлобыстин. «Сидели как-то Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков и Дарья Грацевич, сетовали по поводу качества российских комедий. Услыхал это один из создателей этих комедий да как выдаст им: „Ругать-то каждый может, а вы, вот, подите-ка сами да и напишите! И посмотрим на вас, как вы управитесь без эрекции у героя внезапной, громкого пука на людях или без того, чтобы злодея главного перед титрами в фекалию уронить“, — рассказал в сказочной манере сценарист историю появления идеи на своей странице в Facebook. — Призадумались Антон-Дима-Даша да и написали такую».

Увидеть фильм «Холоп» в российских кинотеатрах можно будет с 26 декабря.