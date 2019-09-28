Олег Сенцов уверен, что россияне зашли в тупик морального развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов, который в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом вернулся на родину, заявил, что население России деградировало. Об этом общественный деятель рассказал изданию Deutsche Welle во время поездки в Берлин.

«Самая главная проблема нынешней России — то, что сильно деградировало общество», — высказался Сенцов в интервью. Он предположил, что количество деградировавших россиян может варьироваться от 65 до 80 процентов населения страны. Режиссер также предположил, что «путинский режим рано или поздно падет, но сознание людей изменить будет сложно».

Ранее Сенцов говорил, что согласен пожать руку Владимиру Путину, если после каждого рукопожатия из российских тюрем будет освобождаться по одному гражданину Украины. В 2015 году Сенцов был приговорен к лишению свободы за подготовку терактов в Крыму. Наказание он отбывал в колонии «Белый медведь» на Ямале. 7 сентября Россия отправила на Украину режиссера вместе с другими осужденными, обменяв их на 35 российских пленных, отбывавших наказание в украинских тюрьмах.