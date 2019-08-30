Обмен заключенными может навредить ДНР и ЛНР

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Война на Украине

Обмен заключенными между Россией и Украиной может стать первым серьезным сигналом к восстановлению двусторонних отношений с 2014 года, считают политологи. В то же время, взаимовыгодная на первый взгляд ситуация несет риски для непризнанных ДНР и ЛНР — они рискуют лишиться поддержки Москвы на фоне дипломатического потепления. Сомнения экспертов вызывает и отсутствие конкретики в позиции Москвы по арестованным на Украине пророссийским активистам. По подсчетам собеседников агентства, таких заключенных не менее тысячи.

Режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку теракта в Крыму Фото: скриншот видео YouTube, канал «24 канал»

О готовящемся обмене заключенными стало известно 21 августа по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Детали обмена пока не раскрываются. По информации на 30 августа, со стороны Украины в списках фигурируют моряки, задержанные в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще несколько лиц. По неофициальной информации, Россия настаивает на освобождении граждан РФ и Украины, осужденных за госизмену и сотрудничество с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Кроме того, Москве уже удалось договориться об освобождении руководителя «РИА Новости. Украина» Кирилла Вышинского — он заверил украинские власти, что будет приходить в суд по первому требованию.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, готовящийся обмен представляется важным шагом. Таким образом новый президент Украины демонстрирует, что не намерен полностью копировать предыдущий антироссийский курс Петра Порошенко и будет искать варианты выхода из кризиса. «Это важный сигнал общем контексте отношений. Думаю, что в этом случае обе стороны пошли на уступки», — предположил эксперт. В то же время он уверен, что Россия полностью не откажется от поддержки ДНР: «Интеграция Донбасса в состав Украины по-прежнему представляется невозможной. Скорее, тут можно говорить о модели Приднестровья (с 1990 года территория является непризнанным государством, находящимся под частичным контролем Молдавии — прим.ред.). Это единственный реальный сценарий».

За время конфликта в Донбассе в украинские тюрьмы попали тысячи пророссийских добровольцев Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Меры по защите российских граждан, арестованных СБУ, не являются достаточными, уверен глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В беседе с URA.RU он обратил внимание на то, что «совершенно не обсуждаются фамилии россиян, которые должны вернуться из плена». «Мы знаем имена украинцев, которых ждут дома. Их готовится встречать президент Зеленский. Но мы не говорим, кто вернется в Россию, и не называем тех, кто проливал кровь, сражаясь в Донбассе. Тот, кто отвечает за пиар этого события в России, все провалил. Где наши герои? Почему мы их не знаем?!» — возмутился политолог.

Бондаренко также сообщил что, помимо известных политзаключенных таких как Кирилл Вышинский, в заключении находится и немало рядовых россиян, которые были взяты в плен в самом начале боевых действий на Донбассе, а также в ходе пророссийских акций в Харькове и Одессе.

Точку зрения Бондаренко разделяет и бывший премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его словам, на Украине удерживаются тысячи обычных русских людей. «Многие из них вообще никакого отношения к войне никогда не имели, их взяли просто потому, что они русские. Многие уже погибли в тюрьмах. Но еще есть, кого спасать», — отметил собеседник «URA.RU». По словам Бородая, сам по себе факт обмена нельзя воспринимать в качестве сигнала к потеплению отношений — скорее часть российского истеблишмента устала от конфронтации с Западом и решила пойти на небольшие уступки.

Он полагает, что сценарий полного отказа от поддержки ДНР и ЛНР Россией невозможен: «Иначе это был бы отказ от поддержки русских людей. К тому же, мы прекрасно понимаем простую вещь: война в Донбассе не закончена», — резюмировал Бородай.

Политолог Максим Шевченко заявил «URA.RU», что подобные гуманитарные действия являются «очень добрым знаком». По его предположениям, Россия может снизить уровень влияния на Донбассе, если будут получены гарантии безопасности для участников боевых действий и пророссийских активистов. «Если такие гарантии будут даны, то Россия не будет возражать против восстановления территориальной целостности Украины, не считая Крыма. Это подтверждалась и на Минских соглашениях, и в нормандском формате. С самого начала Путин об этом говорил», — сказал Шевченко.