Сергей Алиев не оставляет надежды образумить музыканта Сергея Шнурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев не оставляет попыток достучаться до совести скандального музыканта, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Уралец разместил на Площади Восстания недалеко от Московского вокзала Санкт-Петербурга портрет родного деда Сергея Шнурова.

«Мне сообщили, что Сергей Шнуров уже вернулся в Санкт-Петербург, но 28 выехал в Москву, на корпоратив.Поэтому я решил разместить на площади Московского вокзала билборд с его дедом, (есть информация что он вернется в Санкт-Петербург поездом), чтобы первое, что он увидел выйдя с вокзала были глаза его родного деда, который с немым укором спрашивает: „Что ты делаешь внучок с Россией, за это ли я воевал?!“» — приводит пресс-служба Первого Позитивного Портала слова православного активиста.

Сам Алиев собирается выехать в Санкт-Петербург 30 сентября, чтобы лично встретиться с музыкантом. Он рассчитывает, что встреча со Шнуровым может состояться в одном и мест, которые любит посещать музыкант. «Авось там и свидимся и потолкуем по-мужски», — надеется Алиев.

Поговорить со Шнуровым по-мужски Алиев собирается давно. Недовольство уральца вызвал клип «Ленинграда» «i_ssus». в котором, как считает православный активист, музыканты пренебрежительно относятся к Христу. Активист заявлял, что «нельзя терпеть», когда артисты «нравственно разлагают» людей и «превращают в быдло».

пресс-служба Первого Позитивного Портала