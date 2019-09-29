Сенцов: Россия стоит за убийством главы ДНР Захарченко

По мнению Олега Сенцова, резонансное убийство осуществили российские силовики Фото: скриншот видео YouTube, канал Радіо Свобода Україна

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывавший на Ямале наказание за подготовку терактов в Крыму, считает, что Россия стояла за убийством главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Я считаю, что Россия могла бы устранить свидетеля по делу о крушении малайзийского „Боинга“ Цемаха, если бы он реально что-то знал об этом инциденте. Им бы ничего не стоило это сделать. Если уж Россия устранила целого лидера ДНР Захарченко, то убить Цемаха ей бы ничего не стоило», — рассказал изданию Deutsche Welle во время поездки в Берлин. Режиссер не пояснил, откуда он знает о том, что за убийством Захарченко стояли именно спецслужбы РФ.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва он получил смертельную травму. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что к убийству причастен сотрудник СБУ Сергей Моторин. Позднее появилась информация о том, что в убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны. Такую версию выдвинул экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.