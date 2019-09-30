Большинство депутатов высказалось за предложенные кандидатуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской городской думе станет на одну депутатскую комиссию меньше. Такое решение приняли депутаты на заседании 30 сентября, передает корреспондент «URA.RU».

Было принято решение об объединении комиссии по развитию городского хозяйства и комиссии ЖКХ. «Предлагается образовать пять депутатских комиссий, все имели возможность записаться», — уточнил спикер Игорь Прозоров. У депутатов от оппозиции возникли возражения. Они заявили, что не были ознакомлены с поправками, а также возмутились, что никто из коммунистов не вошел в список претендентов на руководящие должности. В знак протеста депутаты от КПРФ покинули зал до конца думы. Тем не менее оставшихся депутатов было достаточно, чтобы принять легитимное решение.

Яков Сидоров высказал возмущение и коммунисты покинули зал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возглавил объединенную комиссию по ЖКХ депутат Сергей Руденко, его замом стал Александр Маклыгин. Также были избраны руководители других депутатских групп. Комиссию по социальной политике возглавила Любовь Силантьева, ее замом стала Юлия Верходлиб. Главой комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике стала Наталья Семина, ее заместителем — Роман Сергеечев. Лидером комиссии бюджету, налогам и сборам был избран Артем Исламов, его замом — Владимир Лузин. Комиссию по экономической политике, предпринимательству и собственности возглавила Анастасия Романович.

Руководители комиссий не получают доплат за свои должности, вопрос с зарплатами депутатов гордумы после отмены выплат также до сих пор не решен.