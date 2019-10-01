Взбунтовавшиеся врачи главного онкоцентра РФ начали увольняться

Бывший сотрудник онкоцентра заявил об увольнении врачей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение о намерении уйти с работы, начали массово увольняться. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности заведующего отделением онкоцентра Георгий Менткевич.

«Сегодня большая часть сотрудников и я в том числе мы написали заявления об увольнении из онкологического центра», — рассказал Менткевич изданию «Подъём». Он также добавил, что медицинские работники будут уходить в разное время, так как они не могут все сразу оставить пациентов. Бывший заведующий отделением онкоцентра уточнил, что вскоре уволятся не только врачи, но и медсестры. Так работники медицинского центра, по словам Менткевича, реагируют на смену начальства, которая произошла два года назад.

В НМИЦ им. Блохина отметили, что заявлений об увольнении еще не поступало. «На данный час в кадровой службе нет заявлений об уходе», — уточнили в пресс-службе онкоцентра и пообещали озвучить подробности позже.

Ранее врачи НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина записали видеообращение, в котором угрожали уволиться, так как их пациенты вынуждены лечиться в ужасных условиях. Они также просили руководство о прозрачном распределении зарплаты. Позже руководство уволило инициатора записи обращения Менткевича, а на недовольных врачей написало жалобу.