Полиция защитит бывшую жену Грудинина в споре за имущество

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 13:39
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Уральский тур Доброй воли. Волонтеры - саентологи. г. Курган, полиция
Заявление Ирины Грудининой поступило в работуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция обеспечит безопасность бывшей жены главы совхоза имени Ленина, экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирины после ее заявления. Женщина сообщила, что боится пострадать от мужа из-за его нежелания делить с ней имущество.

«В ГУ МВД России по Московской области поступило заявление от Ирины Грудининой, которое зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания. Подмосковная полиции примет все необходимые меры для обеспечения безопасности заявительницы», — приводит «Интерфакс» слова главы пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяны Петровой.

Ранее сообщалось, что Ирина Грудинина, которая была женой бизнесмена 37 лет, попросила у полиции защиты. Женщина заявила, что переживает за свою жизнь и здоровье из-за раздела имущества с мужем-бизнесменом.

Ранее Центризбирком не позволил Грудинину занять место покойного Жореса Алферова в Госдуме из-за наличия незакрытых зарубежных счетов. В ЦИК РФ уточнили, что Грудинин владел офшором в Белизе с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя неоднократно говорил, что не имеет к нему отношения, отмечает ТАСС. Эксперты, опрошенные «URA.RU», уверены, что мандат был нужен предпринимателю, чтобы не отдавать бывшей жене часть совместно нажитого имущества, которое оценивается в 60-120 млрд рублей.

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