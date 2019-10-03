В курганском силовом ведомстве рассказали, когда ждут нового начальника

Богдана Францишко ждут подчиненные Фото: сайт ГСУ СКР по республике Крым

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Курганской области ждут нового руководителя Богдана Францишко. По данным источников, он появится лишь в середине октября.

3 октября официально опубликован указ президента о назначении руководителем зауральского следственного комитета Богдана Францишко, однако комментировать его назначение в пресс-службе регионального СУ СК отказались. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что новый руководитель силового ведомства приедет не ранее 14 октября. «Возможно, он взял короткий отпуск перед приездом или заканчивает важные дела», — прокомментировал ситуацию инсайдер.

До назначения в Курган 43-летний Богдан Францишко занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Врио руководителя зауральского СУ СК после перехода Петра Крупени в Псков с ноября 2018 года являлся Дмитрий Цымбаленко.