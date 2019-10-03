Бизнесмен Павел Грудинин пытается лишить инвалидности свою супругу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Павел Грудинин ведет себя не по-мужски из-за того, что пытается оспорить в суде инвалидность экс-супруги. Таким мнением в Instagram поделилась телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина.

«Сейчас Павел Грудинин ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности!» — возмутилась Бородина. Телеведущая отметила, что так не вели себя даже участники «Дома-2». По ее словам, это «запредельная по своей циничности история».

Ранее «URA.RU» писало, что заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой. По его словам, сам судебный процесс говорит о том, что Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского, передает «Ридус».

Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег. Бизнесмен настаивает на том, что его бывшая жена Ирина сделала себе инвалидность, чтобы после развода получить две трети его имущества. Председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец полагает, что бракоразводный скандал ставит крест на карьере Грудинина.