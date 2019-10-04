Голикова: в больницах не хватает врачей-управленцев

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова признала, что в больницах фактически нет хороших управленцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В российских больницах катастрофически не хватает врачей, которые могли бы выстроить работу. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что из трех млн медиков лишь 1% врачи-организаторы.

«В стране работает 3 млн медицинских работников различного уровня, всего-навсего 1% из этих 3 млн — врачи-организаторы», — сделала Голикова заявление на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», ее слова приводит ТАСС.

По словам вице-премьера, медицинские организации остро нуждаются в новых врачах-организаторах. Голикова анонсировала, что в следующем году в стране стартует проект по модернизации системы первичной медицинской помощи. «Если работа на платформе „Россия — страна возможностей“ даст возможность вдохнуть жизнь в первичное звено — в наши поликлиники, в наши центральные и районные больницы, чтобы туда пришли новые молодые руководители, желающие изменить ситуацию в этой сфере, мы будем очень рады», — добавила вице-премьер.

Ранее стало известно о массовых увольнениях врачей в Свердловской области, Пермском крае и столичном детском онкоцентре из-за низких зарплат и высокой нагрузки.

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