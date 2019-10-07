В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

Депутаты ГД намерены облегчить жизнь российских пенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума РФ в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы, которую возглавляет депутат от Пермского края Дмитрий Скриванов.

«Депутаты (при активном содействии СРО НПФ, ЦБ и Минфина) собираются действовать сразу в двух направлениях, уточнил Дмитрий Скриванов. Первое — внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде „длинных“ денег. При этом формулировки „новая пенсионная реформа“ глава рабочей группы избегает», — пишет гахета «Известия».

Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)». Согласно задумке правительства, он должен заменить вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Однако от этой идеи власти отказались.