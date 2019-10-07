Звезда сериала «Счастливы вместе» исчезла после скандала с наркотиками

Бочкарева прекратила посещать школу-студию, которую открыла для одаренных детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», исчезла после скандала с наркотиками. Об этом сообщили соседи звезды.

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — цитирует соседей артистки РИА «Новости». Издание уточняет, что после скандала Бочкарева перестала где-либо появляться.

Как отмечает Starhit, актриса прекратила общаться как со знакомыми, так и журналистами. Кроме того, Бочкарева прекратила посещать школу-студию, которую открыла для одаренных детей, подчеркивает издание.

Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Позже поведение артистки объяснил нарколог, уточняет телеканал 360.

Сама же актриса в разговоре с «URA.RU» категорически опровергала информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина. Актриса утверждала, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.

Между тем в полиции на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сейчас актриса находится под подпиской о невыезде.