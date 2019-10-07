На выборы мэра Лабытнанги заявился главный претендент

Марина Трескова заняла пост главы Лабытнанги в начале 2016 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Врио главы Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова утром 7 октября подаст документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, действующему градоначальнику удастся победить в конкурсе. Это мнение разделяют и политологи. Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин в беседе с «URA.RU» отметил, что Трескова является основным кандидатом на пост мэра Лабытнанги. «Она абсолютный фаворит. Если она действительно подаст документы, то, скорее всего, будет переназначена. Безусловно, она человек с опытом и хорошо себя зарекомендовала за предыдущий срок. Справилась со многими трудными задачами. Город был на задворках Салехарда, сейчас же видно, что он активно развивается. Лабытнанги — самый удачный пример того, как реализуется программа инициативного бюджетирования», — рассказал политолог.

Получить оперативный комментарий от Тресковой не удалось. Она не ответила на звонки.

Прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета продлится до 8 октября. Избрание мэра состоится на заседании гордумы 14 октября. Ранее на конкурс уже заявились замначальника управления ЖКХ и транспорта мэрии Евгений Сорокин и начальник управления экономики горадминистрации Виталий Баев.

Источники «URA.RU» ранее сообщали, что, вероятнее всего, действующий глава города Марина Трескова сможет переизбраться. По результатам исследования властей округа, мэрия Лабытнанги по итогам 2018 года заняла третье место среди муниципалитетов Ямала по эффективности. На Совете глав губернатор Артюхов похвалил Трескову за благоустройство города и продуктивное общение с населением.