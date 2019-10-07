Подчиненный севшего в тюрьму главного зауральского налоговика осужден за поездки к семье

Осужденный за счет бюджетных средств покупал бензин для поездок в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник межрайонной инспекции ФНС №1 по Курганской области Евгений Астафьев признан виновным в растрате бензина при поездках к семье в Тюмень, сообщили «URA.RU» в областной прокуратуре. Ранее за аналогичное преступление осудили бывшего главу зауральского УФНС Владимира Рыжука.

Осужденный с 2015 по 2017 годы возглавлял межрайонную ИФНС, которая расположена в Шадринске и обслуживает Шадринский, Далматовский и Катайский районы. «В судебном заседании установлено, что он за счет бюджетных средств осуществлял поездки на служебных автомобилях на выходных в Тюмень, где постоянно проживала его семья», — сообщили в прокуратуре. Экс-сотрудник налоговой службы незаконно израсходовал не менее 40 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он требовал от подчиненных писать в путевых листах ложные сведения о служебных поездках.

Как ранее сообщало «URA.RU», уголовное дело возбуждалось по ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). «В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном не признал, однако возместил ущерб в полном объеме», — отметили в прокуратуре. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

Бывший глава управления ФНС по Зауралью Владимир Рыжук также осужден за растрату бензина во время частных поездок в Тюмень, только ущерб оказался более значительный — свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, его признали виновным во взятке от застройщика Владимира Баскаля. С учетом этих двух преступлений Рыжука отправили в колонию на 8,5 года.