По данным источников, Иван Кононенко (на фото за рулем) не будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Два ретро-автомобиля, аналогичные тем, что стоят в гараже врио главы Салехарда Ивана Кононенко, выставили на продажу. Объявления были опубликованы на сайте «Авито». Кононенко, напомним, не будет выдвигаться на пост мэра столицы Ямала, выборы которого пройдут 15 октября. По версии источников, он может покинуть город.

Обе публикации о продаже машин были сделаны утром 8 октября. Как сообщается в объявлении, первый автомобиль С3А «снимался в любимой нами советской комедии „Операция ‚Ы‘ и другие приключения Шурика“». Он обойдется потенциальному покупателю в 1,5 млн рублей. «Автомобиль, а точнее мотоколяска, находится в идеальном техническом состоянии. Машину разбирали полностью до основания и реставрировали при помощи оригинальных запасных частей», — сообщается в объявлении.

Другое предложение касается «Запорожца» ЗАЗ 965 1966 года. Этот автомобиль стоит также 1,5 млн рублей. «Таких [автомобилей] осталось мало, а в таком состоянии совсем единицы! Автомобиль разбирался полностью и реставрировался при помощи оригинальных запасных частей», — указано в публикации.

В качестве контактного лица указан мужчина по имени Александр. Во время беседы с «URA.RU» он сообщил, что не является собственником. «Владелец просто попросил меня разместить [объявление]. С вами будет общаться собственник», — рассказал мужчина. Уточнить имя владельца автомобилей он не смог, но не стал опровергать версию, что они принадлежат мэру Салехарда Ивану Кононенко.

В мэрии Салехарда не подтвердили и не опровергли информацию о продаже автомобилей мэра. Там попросили написать официальный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Два источника «URA.RU» сообщили, что оба автомобиля принадлежат врио главы Салехарда Ивану Кононенко. Ранее самого градоначальника несколько раз видели за рулем именно этих двух машин. В 2016 году он проехал за рулем «Запорожца» в колонне ко дню рождения Салехарда. Летом 2019 года он прокатил мальчика Ваню за рулем С3А.

Фото: сайт «Авито»

Фото: сайт «Авито»

Фото: сайт «Авито»