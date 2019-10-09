Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», нашла новую работу

Экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая жителей пострадавшего от паводка Тулуна «быдлом», устроилась на новую работу. Женщина получила должность в музее.
Алашкевич устроилась в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области, где заняла пост заместителя директора, передает РЕН ТВ. Отмечается, что чиновницу приняли на работу еще 23 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.
В конце августа в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте, напоминает «Национальная служба новостей». Сначала Алашкевич отправили в отпуск на время служебного разбирательства, а затем она объявила о своем уходе.