08 октября 2019

Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», нашла новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Алашкевич устроилась в музейФото: страница Ирины Алашкевич в Facebook

Экс-начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая жителей пострадавшего от паводка Тулуна «быдлом», устроилась на новую работу. Женщина получила должность в музее.

Алашкевич устроилась в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области, где заняла пост заместителя директора, передает РЕН ТВ. Отмечается, что чиновницу приняли на работу еще 23 сентября, однако об этом стало известно только сейчас.

В конце августа в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте, напоминает «Национальная служба новостей». Сначала Алашкевич отправили в отпуск на время служебного разбирательства, а затем она объявила о своем уходе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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