Сотрудники ФСБ задержали двух человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ разоблачили «благотворительную организацию», спонсирующую боевиков ИГИЛ и «Имарат Кавказ» (террористические организации, запрещенные на территории России). Спонсоры террористов работали в девяти регионах страны, в том числе в Тюменской области.

Кроме того, злоумышленники действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данным ФСБ, участники группировки под видом благотворительности собрали более 6 миллионов рублей через интернет. Полученные деньги они переводили за границу для организации терактов в Сирии.

В настоящий момент силовики задержали двух человек — 25-летнего мужчину и его 30-летнюю сестру. У них нашли экстремистскую литературу, несколько десятков банковских карт и мобильных телефонов.