В Кургане объяснили, почему выросли траты на капремонт

Подрядчики делают капремонт некачественно, курганцы жалуются на проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие три года Фонд капитального ремонта в Курганской области направит 3,5 млрд рублей на реконструкцию жилых домов. В сравнении с прежней программой, сумма возросла почти в два раза. Информация об этом размещена на главной странице сайта, в разделе «Краткосрочный план капитального ремонта на 2020—2022 гг.»

«Увеличение суммы связано с тем, что дома, попавшие в план ремонта на 2020—2022 годы, большей этажности и, следовательно, большей площади», — пояснил «URA.RU» сотрудник фонда Павел Смирнягин. В списке 802 многоквартирных дома. «Из предложенного перечня работ жильцы домов выбирали чаще всего ремонт крыш», — уточнил Смирнягин.

По программе 2017—2019 годов в Курганской области будет отремонтировано 939 многоквартирных домов. Капремонт обойдется в сумму — 2 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что фонд капремонта критиковали за качество выполнения работ на объектах. Зауральцы жаловались на протечки крыш, несмотря на проведенный ремонт. Депутаты высказывали претензии по освоению средств. При этом собираемость взносов на капремонт в Курганской области одна из лучших — 91%. Однако процент освоения суммы — 77%. После многочисленных нареканий, в ноябре 2018 года в Фонде поменялось руководство, его возглавил Сергей Евко.