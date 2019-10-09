Летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами

На встречу с летчиком-героем пришли около 50 человек Фото: страница Алии Слякаевой в Instagram

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов встретился с пассажирами самолета, который его экипаж посадил в кукурузном поле в Подмосковье. Встреча прошла в аэропорту Жуковский, из которого Airbus 321 утром 15 августа вылетел в Крым.

«Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня: за тёплую встречу и добрые слова. Вы нереальные», — написала в Instagram стюардесса Алия Слякаева.

Как писало «URA.RU», 15 августа у самолета «Уральских авиалиний» A-321, выполнявшего рейс Жуковский-Симферополь, через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицами отказали двигатели. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым принял решение посадить самолет в кукурузном поле.

В результате никто из 226 пассажиров лайнера серьезно не пострадал. На следующий день президент России Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России, также к госнаградам были представлены другие члены экипажа.