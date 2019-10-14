В Зауралье объявили штормовое предупреждение

Высокая пожарная опасность ожидается в некоторых районах Курганской области в ближайшие дни. Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.
«Штормовое предупреждение! 15 октября в северо-западных районах области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — сообщается в объявлении на официальном сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозу ведомства, 15 октября в Курганской области ожидаются умеренные дожди, температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов при ветре до 12 м/с. В последующие два дня также возможны дожди, а ночью — мокрый снег. Температура воздуха ночью 17 октября может опуститься до -2 градусов, а порывы ветра 16 октября могут достичь 15 м/с.
Ранее «URA.RU» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщало, что в Курганской, Свердловской и Челябинской областях первые дневные снегопады могут пройти уже в конце недели. Похолодание в этих регионах ожидается уже к среде.