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В Зауралье объявили штормовое предупреждение

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Горят леса. Село Иковка, лесной пожар
В Курганской области ожидается высокая пожарная опасностьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокая пожарная опасность ожидается в некоторых районах Курганской области в ближайшие дни. Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение.

«Штормовое предупреждение! 15 октября в северо-западных районах области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса», — сообщается в объявлении на официальном сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу ведомства, 15 октября в Курганской области ожидаются умеренные дожди, температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов при ветре до 12 м/с. В последующие два дня также возможны дожди, а ночью — мокрый снег. Температура воздуха ночью 17 октября может опуститься до -2 градусов, а порывы ветра 16 октября могут достичь 15 м/с.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщало, что в Курганской, Свердловской и Челябинской областях первые дневные снегопады могут пройти уже в конце недели. Похолодание в этих регионах ожидается уже к среде.

Объявление о штормовом предупреждении опубликовано на сайте Курганского ЦГМС
Скрин сайта kurganpogoda.ru/

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