Уралу предсказали снег уже на этой неделе

По ночам в уральских регионах будет выпадать мокрый снег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В уральских регионах в первой половине этой недели выпадут обильные осадки, в том числе мокрый снег. Такими данными располагает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют, что в начале недели на Урале дневная температура не превысит 10 градусов, а уже к среде она понизится на 3-5 градусов. Первые дни будут идти дожди, по ночам ожидается мокрый снег. А в дневное время снегопад, по подсчетам Гидрометцентра, впервые случится в выходные — так произойдет в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

В Пермском крае мокрый снег выпадет к концу рабочей недели, а в субботу и в воскресенье осадков не ожидается. В Тюменской области синоптики не прогнозируют снегопадов в дневное время, в выходные будет солнечно. В Ханты-Мансийском автономном осадки будут с начала недели по четверг. А в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с дождями и снегом придут отрицательные температуры.

В большинстве других регионов страны также ожидается небольшое похолодание. В Москве, как передает «Национальная служба новостей», наступает метеорологический сезон, который называется «предзимье» — температура в столице не превысит 6-8 градусов днем.

Ранее синоптики предсказали Уралу аномальные скачки температуры зимой. Например, температура с минус 15 градусов может на следующий день понизиться до минус 30 градусов, рассказал «URA.RU» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.