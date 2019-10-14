Билеты авиакомпании «Ямал» на ключевой маршрут оказались дешевле, чем у «Аэрофлота»

Билет авиакомпании «Ямал» на рейс Салехард Москва составит 9,5 тысяч рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти Ямала будут субсидировать рейс авиакомпании «Ямал» Салехард — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. Стоимость билета будет ниже, чем у «Аэрофлота», который ранее отказался выполнять рейсы по данному маршруту.

Билет в одну сторону для взрослого пассажира составит 9500 рублей. Цена не будет зависеть от того, приобрел ли человек билет за месяц или в день вылета. «Аэрофлот» будет выполнять перелеты до 26 октября. На эти рейсы билеты стоят 9988 рублей.

По информации директора окружной дирекции транспорта Виталия Лагутина, на коммерческих рейсах перевозчик самостоятельно устанавливает тариф в зависимости от затрат. «В предпраздничные дни и на выходные стоимость билета выше, чем в будни. С 1 ноября цена станет фиксированной — она не изменится», — пояснил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 ноября авиакомпания «Ямал» будет выполнять ежедневные рейсы по направлению Салехард — Москва — Салехард. Также планируется, что с 1 ноября по 29 декабря по средам, пятницам и воскресеньям будут введены дополнительные рейсы.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в начале октября анонсировал увеличение количества субсидированных авиарейсов. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram.