Полпред Цуканов подсказал зауральским властям, как снизить отток молодежи

Николай Цуканов (справа) считает, что Зауралью нужно активнее участвовать в грантовых проектах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов считает, что Курганской области необходимо активнее участвовать в федеральных грантовых программах. Это поможет в решении одной из основных проблем региона, связанной с оттоком молодежи, заявил он на заседании окружного совета по молодежной политике в Екатеринбурге.

«Прошу обратить внимание на количество заявок на гранты [для НКО]. Если ХМАО и Ямалу эти деньги не особенно нужны, то Кургану они необходимы. Хотя там количество заявок увеличилось в разы», — сообщил Цуканов. Полпред предложил правительству региона оценивать успех грантовых программ снижением оттока прогрессивной молодежи, которая сейчас уезжает в другие регионы, где такая работа поставлена лучше.

«Я хотел бы пожелать успеха новому правительству Курганской области, потому что проблемы там, на самом деле, глубже, и одними [грантовыми] проектами их не решить», — считает Цуканов. Чтобы молодежь оставалась, властям Зауралья нужно разобраться с качество обслуживания, образования, городской среды и другими вопросами. «Потому что если у ребят не будет возможностей, активные уедут, а остальные будут заниматься сложно предположить чем», — добавил чиновник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что отток населения признали одной из основных проблем, которые мешают развитию Кургана. Однако по прогнозу социально-экономического развития в ближайшие несколько лет численность населения продолжит сокращаться.