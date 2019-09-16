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12 сентября 2019

Власти Кургана назвали восемь причин, мешающих развитию города

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курган, городская дума, мэрия кургана
Мэрия Кургана спрогнозировала, как будет развиваться городФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана нашла восемь основных проблем, которые мешают развитию города. Все они перечислены в прогнозе социально-экономического развития столицы Зауралья на 2020—2024 годы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета. Первые места в этом списке заняли проблемы демографии.

«Основными проблемными вопросами развития города Кургана являются снижение численности населения города; усиление конкуренции за трудовые ресурсы со стороны соседних регионов, миграционный отток квалифицированных кадров», — говорится в документе. Экономический рост областного центра также ограничен возможностями собственной ресурсной базы, в том числе небольшим внутренним рынком и растущим износом основных фондов.

Среди других причин названы недостаточный рост доходов населения, высокая зависимость экономики города от крупных машиностроительных предприятий, инфраструктурные ограничения, недостаточность доступных объемов источников финансирования инвестиций. Восьмая проблема — сложная геополитическая обстановка вокруг России. Власти заявляют, что намерены повысить эффективность деятельности по всем стратегическим направлениям развития.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по прогнозу социально-экономического развития в ближайшие несколько лет численность населения Кургана продолжит сокращаться, но к 2024 году ситуация может стабилизироваться.

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