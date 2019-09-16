Власти Кургана назвали восемь причин, мешающих развитию города

Администрация Кургана нашла восемь основных проблем, которые мешают развитию города. Все они перечислены в прогнозе социально-экономического развития столицы Зауралья на 2020—2024 годы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета. Первые места в этом списке заняли проблемы демографии.
«Основными проблемными вопросами развития города Кургана являются снижение численности населения города; усиление конкуренции за трудовые ресурсы со стороны соседних регионов, миграционный отток квалифицированных кадров», — говорится в документе. Экономический рост областного центра также ограничен возможностями собственной ресурсной базы, в том числе небольшим внутренним рынком и растущим износом основных фондов.
Среди других причин названы недостаточный рост доходов населения, высокая зависимость экономики города от крупных машиностроительных предприятий, инфраструктурные ограничения, недостаточность доступных объемов источников финансирования инвестиций. Восьмая проблема — сложная геополитическая обстановка вокруг России. Власти заявляют, что намерены повысить эффективность деятельности по всем стратегическим направлениям развития.
Ранее «URA.RU» сообщало, что по прогнозу социально-экономического развития в ближайшие несколько лет численность населения Кургана продолжит сокращаться, но к 2024 году ситуация может стабилизироваться.